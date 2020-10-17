НАТО застерігає Туреччину від використання російських систем С-400 – ЗМІ

У керівництві Північноатлантичного альянсу (НАТО) висловили стурбованість з приводу проведених Туреччиною пусків російської зенітно-ракетної системи С-400.

Про це, як передає Укрінформ, повідомляє Deutsche Welle.

"Ця система може представляти загрозу для повітряних суден союзників і чинити негативний вплив на відносини між партнерами по альянсу", - заявила представниця НАТО агентству dpa в суботу, 17 жовтня.

За її словами, важливо, щоб Туреччина, будучи членом НАТО, разом з іншими союзниками продовжувала пошук альтернативних шляхів. Рішення є національною прерогативою Анкари, зазначила вона, але C-400 не може бути інтегрована в протиповітряну і протиракетну систему НАТО. "Кожний проведений Туреччиною тест С-400 - якщо ці випробування підтверджуються - викликає жаль", - заявила представник НАТО.

У п'ятницю стало відомо, що турецькі військові вперше випробували С-400 в районі чорноморського міста Синоп на півночі країни.

Контракт на поставку чотирьох дивізіонів С-400 вартістю у 2,5 млрд доларів РФ і Туреччина підписали 2017 року. Зенітно-ракетні системи були передані Анкарі в повному обсязі у 2019 році. Ця угода серйозно ускладнила відносини Туреччини й США.

У відповідь на дії Анкари Вашингтон виключив Туреччину з-поміж партнерів програми виробництва новітнього винищувача F-35, а також відкликав пропозицію про постачання ракетних комплексів Patriot.