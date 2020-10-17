Президент Німеччини пішов на карантин через коронавірус у охоронця

Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр пішов на карантин.

Як повідомляє Укрінформ з посиланням речника офісу глави держави, у охоронця президента підтвердили коронавірус.

Охоронець є співробітником Федерального управління кримінальної поліції.

Штайнмаєру зроблено перший експрес-тест, його результат негативний, результат ПЦР-тесту поки невідомий.

У неділю Штайнмаєр планував відвідати Франкфуртський книжковий ярмарок і вручити там віртуально премію миру німецької книжкової торгівлі індійському економісту, філософу і лауреат Нобелівської премії Амартія Сен (який перебуває в США).

Наприкінці березня на карантині 2 тижні перебувала канцлер ФРН Ангела Меркель. Вона керувала роботою уряду з дому. Наприкінці вересня на карантин уходили міністри закордонних справ Гайко Маас міністр економіки Петер Альтмаєр.

За минулу добу було підтверджено 7830 нових заражень, більше ніж будь-коли з початку пандемії.