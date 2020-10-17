Японія проти повернення Росії до G7 - посол

Для Японії дуже важливо зберегти чинний формат «Великої сімки» без повернення до цієї групи Росії.

Про це в інтерв’ю Укрінформу розповів посол Японії в Україні Такаші Кураі.

«Президент Трамп, здається, торік поговорив про G8 (повернення Росії до «Великої сімки» - ред.), а цього року виступив з ідеєю включити ще кілька країн до цієї групи. Утім позиція Японії дуже чітка й проста - надзвичайно важливо зберегти рамки G7», - сказав Кураі.

Він наголосив, що Японія також підтримуватиме солідарність G7 стосовно антиросійських санкцій, запроваджених у відповідь на вторгнення до України.

«Ми вважаємо важливою солідарність G7 щодо санкцій проти Росії. Я часто озвучую у різних випадках, що продовження цих санкцій пов’язане з виконанням Росією Мінських домовленостей та повагою нею суверенітету України», - зазначив дипломат.

Кураі додав, що Японія дотримується тієї самої думки стосовно санкцій, пов’язаних із окупацією Криму. «Ми вважаємо важливою солідарність G7 і щодо питання Криму», - підсумував посол Японії.