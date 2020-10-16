США попереджають про особисту відповідальність за використання летальної зброї у Білорусі

Застосування летальної зброї проти мирних протестувальників у Білорусі стало б очевидним порушенням міжнародного права і кожна причетна до цього особа нестиме особисту відповідальність.

Про це заявив постійний представник США при ОБСЄ Джеймс Гілмор під час засідання Постійної ради ОБСЄ 15 жовтня у Відні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Застосування летальної зброї проти мирних протестуючих стало б очевидним порушенням міжнародного права. Кожна особа, відповідальна за вчинення таких дій, повинна понести особисту відповідальність", - заявив Гілмор, коментуючи заяву першого заступника глави білоруського МВС Казакавича про можливість застосування летальної зброї проти учасників протестів.

Гілмор також вказав на те, що ця заява пролунала на тлі того, що "білоруська влада не порушила жодної справи для розгляду триваючого насильства та репресій з боку міліції".

"Ми глибоко стурбовані шокуючими проявами насильства проти мирних протестувальників минулими вихідними, включаючи затримання понад 700 демонстрантів", - зазначив Гілмор.

Очільник місії США при ОБСЄ заявив, що насильство та погрози використання боєприпасів проти учасників мирних акцій "не є відповіддю на виклики, з якими зараз стикається Білорусь". "Ми закликаємо Лукашенка розпочати змістовний діалог з опозицією та прийняти пропозицію голови ОБСЄ сприяти такому діалогу", - заявив він.

Гілмор нагадав позицію США, яка полягає в тому, що сфальсифіковані вибори 9 серпня "не були ані вільними, ані чесними".

"Ми в черговий раз закликаємо владу Білорусі проявити стриманість, негайно припинити жорстоке насильство стосовно білоруського народу, звільнити усіх неправомірно затриманих та розпочати з опозицією справжній і змістовний діалог. Також ми знову закликаємо владу Білорусі негайно звільнити американського громадянина Віталія Шклярова", - заявив очільник місії США при ОБСЄ.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

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Лукашенко, легітимність якого не визнають країни ЄС та Україна, 23 вересня «вступив» на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів та затримують учасників протесту. З початку акцій, за даними опозиції, було затримано понад 12 тис. осіб, декілька учасників протестів загинули.

Фото: TUT.by