Канада ввела санкції проти 31 білоруського чиновника

Канада запровадила санкції відносно ще 31 білоруського чиновника за грубі і систематичні порушення прав людини.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті уряду Канади.

До санкційного списку потрапили, зокрема, члени Центрвиборчкому Ірина Целіковец, Ольга Дорошенко, Андрій Гуржій, Світлана Кацубо, Олександр Лосякін, Сергій Калиновський, Ігор Плишевський, Марина Рахманова, Олег Слижевський (міністр юстиції); заступники голови КДБ Олег Чернишов, Володимир Калач і Дмитро Реуцький; перший заступник голови КДБ Сергій Теребов; заступники міністра внутрішніх справ Геннадій Казакевич та Сергій Хоменко, колишній генеральний прокурор Олександр Конюк, держсекретар Ради безпеки Білорусі і ексголова КДБ Валерій Вакульчик, а також ряд представників силових структур.

Все майно підсанкційних осіб на території Канади заморожується, а їм самим забороняється в'їзд до країни.

Канада включила даних осіб до списку після прийняття 29 вересня в координації з Великою Британією першого пакету адресних санкцій.

Другий пакет санкцій приймається у координації з недавніми діями, вжитими Європейським Союзом та США.

Як повідомлялося, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації президентських виборів 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Лукашенко, легітимність якого не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «вступив» на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку акцій, за даними опозиції, було затримано понад 12 тис. осіб, кілька учасників протестів загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і запровадив персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.