У Білорусі знову затримали відому баскетболістку, яка відсиділа 15 діб

Білоруську баскетболістку Олену Левченко, яка мала вийти на волю після 15-добового арешту після участі в протестах, знову затримали.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Naviny.by.

Левченко затримали на 72 години. Її чекає новий суд у ще одній адміністративній справі.

Зазначається, що баскетболістку затримали вранці 30 вересня в мінському аеропорту перед вильотом на лікування та реабілітацію. Цього самого дня суд Ленінського району заарештував її на 15 діб за ст. 23.34 КоАП (участь у несанкціонованому масовому заході). Левченко обвинувачується в участі в двох масових заходах у Мінську: 23 серпня і 27 вересня.

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Баскетболістка входить в ініціативу «Вільне об'єднання спортсменів Білорусі», створену на початку вересня відомими білоруськими спортсменами проти насильства і свавілля в країні. Проти насильства влади Олена Левченко не раз висловлювалася й особисто, вона також ходила на недільні марші прихильників змін.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Лукашенко, легітимність якого не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «вступив» на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку акцій, за даними опозиції, було затримано більш як 12 тис. осіб, кілька учасників протестів загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і запровадив персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.

Фото: Інстаграм Левченко