Після арешту баскетболістки матчі чемпіонату Білорусі проходитимуть без глядачів

Після арешту баскетболістки матчі чемпіонату Білорусі проходитимуть без глядачів

Укрінформ
Виконком Білоруської федерації баскетболу ухвалив рішення провести до кінця жовтня всі матчі чемпіонатів країни серед чоловіків і жінок без глядачів.

Про це повідомляє Радіо Свобода, передає Укрінформ.

Офіційно це пояснюють тим, що у кількох командах першостей збільшилася захворюваність на коронавірус. Рішення відкрити зали для уболівальників або подовжити карантин залежатиме «від зміни епідеміологічної ситуації в країні».

Проте спортивні журналісти вважають, що є й інші причини. За їхніми словами, чиновники побоюються, що глядачі на трибунах почнуть висловлювати своє ставлення до затримання відомої баскетболістки Олени Левченко.

Як повідомлялося, в середу, 30 вересня, суд у Мінську на 15 діб заарештував баскетболістку Олену Левченко, яка грала за збірну країни на чемпіонаті світу. Вона брала участь в протестах, виступаючи проти насильства з боку влади. Левченко затримали 30 вересня в аеропорту «Мінськ» перед вильотом на планове лікування і реабілітацію.

У той же вечір в знак протесту чоловічий гандбольний клуб «Витязь-Леон» (Мінськ) не вийшов на черговий матч чемпіонату країни. На наступний день Білоруська федерація гандболу зняла команду з чемпіонату, вважаючи причину неповажною і скориставшись відповідним пунктом регламенту.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська- 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

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Олександр Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «заступив» на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

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Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано понад 12 тис. осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів в Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.

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