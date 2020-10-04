Після арешту баскетболістки матчі чемпіонату Білорусі проходитимуть без глядачів

Виконком Білоруської федерації баскетболу ухвалив рішення провести до кінця жовтня всі матчі чемпіонатів країни серед чоловіків і жінок без глядачів.

Про це повідомляє Радіо Свобода, передає Укрінформ.

Офіційно це пояснюють тим, що у кількох командах першостей збільшилася захворюваність на коронавірус. Рішення відкрити зали для уболівальників або подовжити карантин залежатиме «від зміни епідеміологічної ситуації в країні».

Проте спортивні журналісти вважають, що є й інші причини. За їхніми словами, чиновники побоюються, що глядачі на трибунах почнуть висловлювати своє ставлення до затримання відомої баскетболістки Олени Левченко.

Як повідомлялося, в середу, 30 вересня, суд у Мінську на 15 діб заарештував баскетболістку Олену Левченко, яка грала за збірну країни на чемпіонаті світу. Вона брала участь в протестах, виступаючи проти насильства з боку влади. Левченко затримали 30 вересня в аеропорту «Мінськ» перед вильотом на планове лікування і реабілітацію.

У той же вечір в знак протесту чоловічий гандбольний клуб «Витязь-Леон» (Мінськ) не вийшов на черговий матч чемпіонату країни. На наступний день Білоруська федерація гандболу зняла команду з чемпіонату, вважаючи причину неповажною і скориставшись відповідним пунктом регламенту.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська- 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

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Олександр Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «заступив» на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

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Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано понад 12 тис. осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів в Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.