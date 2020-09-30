У Білорусі затримали баскетболістку збірної, яка брала участь у протестах

У Білорусі в аеропорту затримали баскетболістку Олену Левченко, яка грала за збірну країни на чемпіонаті світу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє TUT.by в Телеграмі.

"Сьогодні вранці вона (Левченко - ред.) зателефонувала до адвоката Михайла Кирилюка і повідомила, що її затримали в аеропорту перед вильотом на планове лікування і реабілітацію та везуть до Ленінського РУВС у зв'язку з участю в незаконних масових заходах", - йдеться в повідомленні.

За словами спортсменки, її звинувачують за ч. 1 ст. 23.34 КпрАП (порушення порядку організації або проведення масових заходів).

РУВС наразі факт перебування Левченко адвокату не підтвердило. Про дату і час суду невідомо, але він не повинен бути пізніше ніж через 72 години.

Пізніше адвокат повідомив, що баскетболістка знаходиться в мінському ізоляторі на Окрестіна.

Олена Левченко також є однією з учасників незалежного руху спортсменів SOS_BY, який засудив насильство з боку силовиків і виходив на мирні акції протестів. Повідомлялося про те, що на членів руху чиниться тиск з боку спортивних менеджерів.

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Як повідомлялося, в Білорусі майже два місяці тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1 %. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Олександр Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня "вступив" на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.