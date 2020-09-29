У Білорусі арештували ще одну журналістку
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Білоруська асоціація журналістів (БАЖ).
Суд також оштрафував журналістку в розмірі 50 базових величин (1350 білоруських рублів).
Повідомляється, що на Довнар міліціонери склали два протоколи: за ст. 23.4 КпАП (непокора вимогам співробітників міліції) і 23.34 КпАП (участь в несанкціонованому масовому заході).
Довнар була затримана 26 вересня на жіночому марші в Мінську.
За даними БАЖ, журналіст Євген Меркіс мав бути звільнений сьогодні в Гомелі після 15-денного арешту. Але сьогодні його не випустили з ізолятора. Євгену вдалося повідомити, що співробітники міліції залишили його ще на 12 діб - «відбувати» серпневий арешт, коли він також був заарештований на 15 діб за статтею 23.34 КпАП за нібито участь в несанкціонованому масовому заході.
Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.
Олександр Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня "вступив" на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.
Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.
Фото: baj.by