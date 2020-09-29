У Білорусі арештували ще одну журналістку

Суддя Жовтневого суду Мінська засудив журналістку Олену Довнар до 15 діб арешту через «порушення» двох статей Кодексу адміністративних правопорушень Білорусі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Білоруська асоціація журналістів (БАЖ).

Суд також оштрафував журналістку в розмірі 50 базових величин (1350 білоруських рублів).

Повідомляється, що на Довнар міліціонери склали два протоколи: за ст. 23.4 КпАП (непокора вимогам співробітників міліції) і 23.34 КпАП (участь в несанкціонованому масовому заході).

Довнар була затримана 26 вересня на жіночому марші в Мінську.

За даними БАЖ, журналіст Євген Меркіс мав бути звільнений сьогодні в Гомелі після 15-денного арешту. Але сьогодні його не випустили з ізолятора. Євгену вдалося повідомити, що співробітники міліції залишили його ще на 12 діб - «відбувати» серпневий арешт, коли він також був заарештований на 15 діб за статтею 23.34 КпАП за нібито участь в несанкціонованому масовому заході.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

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Олександр Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня "вступив" на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.

Фото: baj.by