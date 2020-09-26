На жіночому марші в Мінську затримали журналісток

У Мінську затримали кількох журналісток, які висвітлюють події жіночого маршу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє телеграм-канал Nexta Live.

Зокрема, затримали журналістку «Нашай Нівы» Катерину Карпіцьку, журналістку Tut.by Олександру Ельбаум і журналістку «Єврорадіо» Марію Войтович.

Як зазначає видання, жіночий марш, який назвали репетицією народної інавгурації Тихановської, планували провести на площі Перемоги о 14:00, однак перед початком акції силовики перекрили прохід до пам'ятника Перемоги, також була закрита однойменна станція метро. Тому в останній момент старт акції перенесли на Комаровський ринок, щойно туди підійшли активістки, почалися затримання.

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23 вересня Олександр Лукашенко вступив на посаду президента Білорусі. Інавгурація вперше не була анонсована, що стало несподіванкою для журналістів і білоруського суспільства. Крім того, відповідно до закону "Про Президента Республіки Білорусь", церемонія складання присяги мала транслюватися по телебаченню і радіо. Однак, за даними білоруських опозиційних ЗМІ, під час інавгурації держканали показували серіали.

Ряд країн, серед яких Польща, Словаччина, Естонія, Чехія, Латвія, Литва і Канада, заявили, що не визнають Лукашенка як легітимного президента Білорусі.

У свою чергу опозиційно налаштовані активісти в Білорусі у відповідь вирішили провести народну інавгурацію Тихановської у неділю 27 вересня.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.