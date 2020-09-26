На жіночому марші в Мінську затримали журналісток
Як передає Укрінформ, про це повідомляє телеграм-канал Nexta Live.
Зокрема, затримали журналістку «Нашай Нівы» Катерину Карпіцьку, журналістку Tut.by Олександру Ельбаум і журналістку «Єврорадіо» Марію Войтович.
Як зазначає видання, жіночий марш, який назвали репетицією народної інавгурації Тихановської, планували провести на площі Перемоги о 14:00, однак перед початком акції силовики перекрили прохід до пам'ятника Перемоги, також була закрита однойменна станція метро. Тому в останній момент старт акції перенесли на Комаровський ринок, щойно туди підійшли активістки, почалися затримання.
23 вересня Олександр Лукашенко вступив на посаду президента Білорусі. Інавгурація вперше не була анонсована, що стало несподіванкою для журналістів і білоруського суспільства. Крім того, відповідно до закону "Про Президента Республіки Білорусь", церемонія складання присяги мала транслюватися по телебаченню і радіо. Однак, за даними білоруських опозиційних ЗМІ, під час інавгурації держканали показували серіали.
Ряд країн, серед яких Польща, Словаччина, Естонія, Чехія, Латвія, Литва і Канада, заявили, що не визнають Лукашенка як легітимного президента Білорусі.
У свою чергу опозиційно налаштовані активісти в Білорусі у відповідь вирішили провести народну інавгурацію Тихановської у неділю 27 вересня.
У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.