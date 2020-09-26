У Мінську силовики затримують учасниць жіночого маршу

Як передає Укрінформ, про це пише телеграм-канал Nexta Live.

Згідно з інформацією TUT.BY, на пішохідну зону біля Комаровського ринку заїхали мікроавтобуси з тонованим склом, звідти вибігли невідомі в балаклавах. Почалися затримання.

Марш жінок у Мінську / Фото: TUT.BY

Жіночий марш, названий репетицією народної інавгурації Світлани Тихановської, планували провести на площі Перемоги о 14:00, однак перед початком акції силовики перекрили прохід до пам'ятника Перемоги, а також була закрита однойменна станція метро.

Як повідомлялося, Олександр Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «вступив» на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь, що стало несподіванкою для журналістів і білоруського суспільства. Крім того, відповідно до закону "Про Президента Республіки Білорусь", церемонія складання присяги має транслюватися по телебаченню і радіо. Однак, за даними білоруських опозиційних ЗМІ, під час інавгурації держканали показували серіали.

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Опозиційно налаштовані активісти в Білорусі у відповідь вирішили провести народну інавгурацію Тихановської в неділю, 27 вересня.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, були затримані більш як 10 тисяч осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.