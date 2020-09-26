До центру Мінська почали стягувати силовиків перед репетицією народної інавгурації Тихановської

У Мінську перед жіночою акцією-репетицією народної інавгурації Світлани Тихановської як президента силовики перекрили підходи до пам'ятника Перемоги.

Як передає Укрінформ, про це пише телеграм-канал TUT.BY.

На фото видно, як силовики стоять на підході до пам'ятника.

Як повідомляв Nexta Live, в суботу, 26 вересня, на площі Перемоги в Мінську о 14:00 очікується традиційна жіноча акція, на цей раз - репетиція інавгурації на честь вступу на посаду Президента Білорусі Світлани Тихановської, яку планують провести в неділю.

Олександр Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «вступив» на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь, що стало несподіванкою для журналістів і білоруського суспільства. Крім того, відповідно до закону "Про Президента Республіки Білорусь", церемонія складання присяги має транслюватися по телебаченню і радіо. Однак, за даними білоруських опозиційних ЗМІ, під час інавгурації держканали показували серіали.

Опозиційно налаштовані активісти в Білорусі у відповідь вирішили провести народну інавгурацію Тихановської у неділю, 27 вересня.

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У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

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Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, були затримані понад 10 тисяч осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.

Фото: TUT.by