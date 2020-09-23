У Білорусі затримали сина довіреної особи Тихановської

Білоруський ОМОН і невідомі в цивільному вранці 22 вересня затримали сина політв'язня Тетяни Каневської Олександра.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє правозахисний центр "Весна".

"Ми з сином їхали вдвох на роботу. Біля підприємства дорогу нам перегородив червоний мікроавтобус. Звідти вискочили співробітники ОМОН і затримали Сашу. З ними був співробітник у цивільному. За що, не пояснювали, тільки сказали, що підозрюється у злочині", - розповів Микола Каневський, батько Олександра і чоловік Тетяни.

Зараз Олександр Каневський в СІЗО. У Тетяни Каневської чотири сини. Молодшому - 13 років.

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Зазначається, що саму Каневську заарештували перед виборами в адміністративній справі, а потім звинуватили в організації масових заворушень. Тетяна була довіреною особою Світлани Тихановської. Вона збирала підписи на підтримку кандидата, проводила агітаційні заходи.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні Олександр Лукашенко вступив на посаду президента Білорусі. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь, що стало несподіванкою для журналістів і білоруського суспільства. Крім того, відповідно до закону "Про Президента Республіки Білорусь", церемонія складання присяги має транслюватися по телебаченню і радіо. Однак, за даними білоруських опозиційних ЗМІ, під час інавгурації держканали показували серіали.

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У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, були затримані понад 10 тисяч осіб, кілька людей загинули.

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Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.

Фото: svaboda.org