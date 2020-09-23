Зеленський вважає чесні вибори єдиним виходом із ситуації в Білорусі

Президент Володимир Зеленський вважає, що чесні вибори є єдиним виходом із ситуації, яка склалася в Білорусі.

Про це він заявив в інтерв’ю словацькому економічному виданню Hospodárske noviny, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

“Чесні вибори Президента – найкращий вихід із цієї кризи. Якщо кандидати впевнені у своїй перемозі, то немає чого боятися ще одних виборів. Це дії влади, яка не боїться свого народу. Я також наголошую, що має бути діалог із суспільством, треба уникати насильства. Це дії влади, котра дбає про свій народ”, - сказав Зеленський.

На його думку, криза у Білорусі впливає не тільки на сусідні країни - події в республіці уже мають наслідки для Європи.

“Ми бачимо, що виникла найбільша політична криза за всі роки незалежності Білорусі. Вона також пов’язана з економічною та соціальною кризами, які вже визріли та проявляють наслідки. Якщо сценарій буде негативним, це означатиме щонайменше сотні тисяч біженців з Білорусі до країн Європи”, - наголосив Президент.

23 вересня провладні білоруські ЗМІ повідомили, що Олександр Лукашенко вступив на посаду президента Білорусі.

Як повідомлялося, в Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, були затримані понад 10 тисяч осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.