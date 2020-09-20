У МЗС Латвії розповіли Тихановській про підтримку громадянського суспільства Білорусі

Глава латвійського МЗС Едгар Рінкевичс під час зустрічі в Ризі з кандидатом в президенти Білорусі Світланою Тихановською розповів їй, як Латвія надає допомогу громадянському суспільству Білорусі і як Латвія бачить допомогу, яку повинен надати Євросоюз.

Про це в МЗС Латвії повідомили кореспонденту Укрінформу.

Під час бесіди Рінкевичс висловив позицію, згідно з якою Європейський Союз повинен сприяти діалогу влади Білорусі з опозицією і громадянським суспільством і наполягати на проведенні нових президентських виборів в країні. ЄС також повинен продовжувати підтримувати білоруське громадянське суспільство, в тому числі шляхом переорієнтації фінансової підтримки, щоб зміцнити незалежні засоби масової інформації та забезпечувати підтримку освіти Білорусі.

Міністр закордонних справ висловив підтримку Латвією ідеї створення Місії ООН зі спостереження за дотриманням прав людини в Білорусі для підготовки доповіді про порушення прав людини в країні. Рінкевичс також заявив про підтримку Латвії в плані якнайшвидшого введення індивідуальних обмежувальних заходів стосовно осіб, відповідальних за фальсифікацію результатів виборів та насильства щодо народу Білорусі. При цьому дані обмежувальні заходи мають вводитися таким чином, щоб вони не чинили негативного впливу на білоруське суспільство.

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Під час зустрічі глава МЗС також повідомив, що Латвія виділила 150 тисяч євро на підтримку білоруського громадянського суспільства для надання психологічної, медичної, практичної та правової підтримки жертвам насильства, а також 50 тисяч євро на лікування та реабілітацію жертв придушення демонстрацій.

Тихановська приїхала в Ригу на один день, по дорозі з Вільнюса до Брюсселя, де у неї будуть важливі зустрічі в понеділок. У столиці Латвії вона встигла дати невеличке інтерв'ю латвійському TV.

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Як повідомляв Укрінформ, міністри закордонних справ країн ЄС у понеділок, 21 вересня, проведуть зустріч в Брюсселі, і обговорять, зокрема, ситуацію в Білорусі та Росії. На ній на запрошення президента Європарламенту перебуватиме одна з лідерів білоруської опозиції, кандидат на пост президента країни Світлана Тихановська.

Як відомо, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після погроз Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримувати протестувальників. З початку демонстрацій, за даними опозиції, затримано понад 10 тис. осіб, кілька людей загинуло.

ЄС не визнав результати президентських виборів у Білорусі та вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.