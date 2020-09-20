Марш справедливості у Мінську зібрав понад 100 тисяч осіб - ЗМІ

Понад 100 000 осіб взяли участь у традиційному недільному мітингу опозиції у столиці Білорусі Мінську, який цього разу було названо Маршем справедливості.

Як передає Укрінформ, про це інформує агенція Reuters.

Понад 100 000 осіб пройшли ходою вулицями Мінська у неділю шостий вікенд поспіль, протестуючи проти фальсифікації результатів президентських виборів у Білорусі, переможцем яких Центрвиборчком країни оголосив Олександра Лукашенка. Учасники акції протесту вимагали відставки нинішнього президента країни.

Марш справедливості у Мінську зібрав понад 100 тисяч осіб/Фото: БАСТА! t.me/bnkbel/

Багато людей йшли у величезній колоні протестувальників, що розтягнулася на декілька кілометрів, несли червоно-білі прапори та вигукували "Йди геть".

Як повідомлялося, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керував країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після погроз Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

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Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів та затримувати протестувальників. Від початку демонстрацій, згідно з даними опозиції, було затримано понад 10 тис. осіб, декілька людей загинули.

ЄС не визнав результати президентських виборів у Білорусі та вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства та фальсифікацій.