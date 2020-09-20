Правозахисники назвали імена 80 затриманих у Мінську та областях

Правозахисники центру «Вясна» повідомляють імена 80 осіб, затриманих під час Маршу справедливості в різних куточках Білорусі.

Список оновлюється на сайті «Вясни».

«У неділю, 20 вересня, в Мінську проходить Марш справедливості. Протести проходять і в інших містах країни. Демонстрантів точково затримали в Мінську, Гродно, Гомелі, Бресті та Могильові. «Вясна» стежить за розвитком подій і веде список затриманих, який оновлюється і доповнюється», - йдеться в преамбулі до списку.

У ньому на 18:50 є імена 37 осіб, затриманих у Мінську, 43 осіб - в інших містах країни. Відомо, що серед затриманих були відомий гродненський історик, доктор наук Алєсь Смолянчук, могильовські журналісти Аліна Скрабунова й Олександр Сидоревський, а також довірена особа кандидата в президенти Світлани Тихановської Олег Моїсеєв.

Традиційний щотижневий марш протесту проходить не лише в Мінську, а й в обласних центрах та інших містах країни. Є затримання, в тому числі жорсткі.

У суботу під час розгону Жіночого маршу в Мінську за повідомленнями ПЦ «Вясна» було затримано не менш як 390 осіб. Пізніше більшість із них звільнили з РВВС. Близько 20 осіб доправили до СІЗО.

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Як повідомлялося, в Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керував країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після погроз Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримувати протестувальників. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано понад 10 тис. осіб, декілька людей загинули.

ЄС не визнав результатів президентських виборів у Білорусі й вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.

Фото: TUT.by