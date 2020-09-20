Акції протесту проходять по всій Білорусі

Традиційний щотижневий марш протесту проходить не тільки у Мінську, а й в обласних центрах та інших містах країни. Багато затримань, у тому числі жорстких.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє онлайн портал TUT.by

Протестні акції проходять в обласних центрах Бресті, Вітебську, Гомелі, Гродно, Могильові. У багатьох місцях відбуваються масові затримання.

Повідомляється, що в Гродно під час акції протесту вже затримано кілька десятків осіб. Часто затримання відбуваються жорстко. Серед затриманих була вагітна жінка.

З'ясувалося, що жінку звуть Вероніка, вона на 30-му тижні вагітності. Згодом її звільнили, передає Радіо Свобода.

У Бресті були тисячі учасників акції. В її ході пройшли дві хвилі «хапуна», тобто затримань, у тому числі жорстких. Після цього протестувальники знову сформувалася в групу на вулиці Радянській і зі скандуванням продовжили хід.

У Гомелі міліція перекриває шляхи руху колон, наприклад, було заблоковано центральну площу Повстання. Протестувальників, зокрема, відтіснили до фабрики «8 Березня». Була сутичка з ОМОНом, у результаті якої кілька міліціонерів було збито з ніг. Здійснено затримання.

У Могильові міліціонери оточили проходи у центрі міста. У колоні учасників протесту біля тисячі осіб. На акції затримали журналістку телеканалу «Белсат» Аліну Скребунову і доставили її в Ленінське РВВС міста. Також відомо про ще, як мінімум, двох затриманих.

Демонстранти у Вітебську з біло-чорно-білими прапорами зуміли пройти в історичний центр міста - до ратуші. Силовики періодично перекривають автобусами шлях руху мирних протестувальників, через що тим доводиться міняти напрямок руху.

Як повідомляє Телеграм-канал NEXTA акції протесту проходять також в інших містах: Солігорськ, Кобрині, Ліді.

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Як повідомлялося раніше, з початком акцій протесту у неділю в столиці Білорусі Мінську розпочалися затримання і переслідування силовиками протестувальників.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керував країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після погроз Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримувати протестувальників. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано понад 10 тис. осіб, кілька людей загинуло.

ЄС не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.

Фото: TUT.by