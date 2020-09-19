Мінськ і Москва засудили запрошення Тихановської на зустріч голів МЗС Євросоюзу

Офіційні Мінськ і Москва майже одночасно засудили повідомлення про те, що лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська може виступити на засіданні Ради Європейського союзу в форматі міністрів закордонних справ країн ЄС 21 вересня.

Про це передає Укрінформ із посиланням на Радіо Свобода.

Як заявив речник МЗС Білорусі Анатолій Глаз, це стало б "нахабним і неприхованим втручанням у внутрішні справи" його країни та "повною неповагою до її громадян". За його словами, таким чином "реалізується курс на підрив суверенітету Білорусі", і позицію офіційного Мінська з цього питання вже довели до представника Євросоюзу в Білорусі й до "відповідних осіб" у Брюсселі.

Тим часом речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що "загравання ЄС-івських МЗС із самопризначеним представником білоруської опозиції та запрошення її до Брюсселя «на спілкування – це складова сценарію втручання у внутрішні справи Білорусі".

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після погроз Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримувати протестувальників. З початку демонстрацій, за даними опозиції, затримано понад 10 тис. осіб, кілька людей загинуло.

ЄС не визнав результати президентських виборів у Білорусі та вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.