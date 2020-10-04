У Києві під будівлею Посольства Білорусі в Україні відбувається акція, учасники якої закликають білоруського посла Ігоря Сокола піти з посади.

Як передає кореспондент Укрінформу, участь в акції беруть декілька десятків осіб.

За словами організаторів, нещодавно з'явились чутки, що Ігор Сокол має сумніви щодо того, чи залишатися йому на своїй посади, і вони мають на меті продемонструвати свою підтримку послу і закликають його піти у відставку. Організатори наголошують, що залишаючись на посту і не висловлюючи відкрито свою позицію стосовно подій в Білорусі, посол мовчки "підтримує режим Лукашенка, який використовує проти своїх громадян катування та насильство".

Разом з цим учасники заходу висловлюють свою підтримку учасникам протестів у Білорусі та виступають проти затримань білоруських мітингувальників силовиками. Також вони вимагають звільнення білоруських політв'язнів та проведення нових президентських виборів у Білорусі.

Акція розпочалась на Майдані Незалежності, після чого учасники пройшли ходою до будівлі посольства.

У Києві на акції закликають посла Білорусі піти з посади / Фото: Олег Давиденко. Укрінформ

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Як повідомлялося, в Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати в Вільнюс.

Олександр Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «вступив» на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано понад 12 тис. осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.