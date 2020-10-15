Коронакриза ставить під загрозу боротьбу з туберкульозом – ООН

До пандемії COVID-19 багато країн покращували свої показники у сфері боротьби з туберкульозом, але у ВООЗ вважають, що цьогоріч у зв’язку з коронавірусною кризою вони не покращаться, боротьба проти туберкульозу опиняється під загрозою.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті ООН.

Так, відповідно до інформації ВООЗ, у 2019 році 1,4 мільйона людей померли від хвороб, пов’язаних з туберкульозом. З 10 мільйонів осіб, які заразилися цією інфекцією за звітний період, у 3 мільйонів випадків діагноз або не був поставлений, або про нього не повідомили владі. При цьому, за останні 4 роки число заражень туберкульозом у світі знизилося на 9%, а смертей — на 14%.

Відзначається, що в більш небезпечній ситуації опинилися пацієнти зі стійкою до антибіотиків формою туберкульозу. Їх кількість збільшилася за рік на 465 тисяч і лише 40% зі знову заражених отримують лікування. Зниження показників спостерігається й у сфері профілактики туберкульозу.

«Як і раніше, не всі мають рівний доступ до своєчасної діагностики та ефективного лікування туберкульозу. Необхідно докласти більше зусиль, щоб домогтися цілей, поставлених на 2022 рік», — заявив глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебреісус.

Повідомляється, що, за підрахунками ВООЗ, у 2018-2019 роках лікування від туберкульозу отримували 14 млн осіб — це третина від показників, яких вирішено домогтися за 5 років — з 2018 до 2022 року. За той же час близько 6,3 млн осіб отримали доступ до профілактичних програм — до 2022 р. їх число повинно становити 30 мільйонів.

Та однією з ключових проблем у цій сфері продовжує бути фінансування. Зокрема, цього року на боротьбу з інфекцією в глобальному масштабі було виділено 6,5 мільярда доларів, хоча з Політичної декларації з туберкульозу, прийнятої главами держав, випливало, що сума повинна скласти вдвічі більше – 13 мільярдів доларів.

Окрім того, пандемія та пов’язані з нею перебої в роботі медичних служб завадили збирати і обробляти статистику захворюваності. Так, за перше півріччя 2020 року в трьох країнах з найбільшою кількістю хворих на туберкульоз — Індії, Індонезії і Філіппінах — число нових випадків у порівнянні з аналогічним періодом минулого року знизилося на третину.

У ВООЗ попереджають, що подібні прогалини в діагностиці можуть призвести до різкого зростання смертності від цієї хвороби.

Як повідомлялося, станом на 15 жовтня у світі 38 746 513 осіб захворіли на COVID-19, з них померли 1 096 881 людина, одужали 29 126 752.

Фото: UNICEF / Vinay Panjwani