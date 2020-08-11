Ізраїльські вчені кажуть, що вакцина від туберкульозу може допомогти від COVID-19

Вакцинація проти туберкульозу може надати додатковий захист від COVID-19.

Як пише Сіньхуа, до таких висновків дійшли дослідники з ізраїльського університету Бен Гуріона та Єврейського університету Єрусалима, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зазначається, що дослідники порівняли співвідношення між поширенням вакцини від туберкульозу та наслідками COVID-19. Виявилося, що в державах, де проводиться широка вакцинація від туберкульозу, спостерігається й певний захист від COVID-19 із меншою кількістю інфікувань та рівнем смертності.

“Захист був значним серед людей віком до 24 років, які були вакциновані протягом останніх 15 років”, - йдеться у матеріалі.

Вчені також провели подібне порівняння із вакцинами проти кору й краснухи, однак не виявили жодного зв’язку.

У дослідженні аналізувалися дані 55 країн, в яких проживає 62,9% населення світу.

За даними ресурсу Worldometer, у світі зареєстровано 20 248 370 випадки захворювання COVID-19, зокрема 738 715 летальних, одужали 13 112 000 осіб.