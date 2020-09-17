В Україні за місяць — майже тисяча нових випадків туберкульозу

У серпні зареєстровано 1 194 випадки туберкульозу, серед яких - 960 нових.

Як передає Укрінформ, про це в Фейсбуці повідомляє Центр громадського здоров'я.

"У серпні 2020 року в Україні зареєстровано 1 194 випадки туберкульозу. Зокрема: 960 нових випадків захворювання; 234 пацієнти з рецидивом; 27 пацієнтів, які відновили лікування після перерви; 64 пацієнти, які розпочали повторне лікування; 1 випадок з невідомою історією попереднього лікування; 35 інших випадків", - йдеться у повідомленні.

Загалом, за даними Центру громадського здоров'я, у серпні 2020 року від туберкульозу лікувалися 14 183 людини, у липні — 15 219 людей.

У ЦГЗ нагадали, що Україна приєдналася до Глобальної стратегію "Покласти край туберкульозу" на період 2016–2035 років, яка була ухвалена в 2014 році Всесвітньою асамблеєю охорони здоров’я.

Україна схвалила державну стратегію протидії ВІЛ-інфекції/СНІДУ, туберкульозу та вірусним гепатитам до 2030 року. Цілями цієї стратегії визначено: зниження захворюваності на 80%; зниження смертності на 90%; підвищення ефективності лікування від усіх форм ТБ, зокрема лікарсько-стійкого туберкульозу на понад 90% порівняно з 2015 роком.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів вніс зміни до Програми медичних гарантій 2020 року, зокрема, тариф на лікування мультирезистентного, тобто стійкого до лікування, туберкульозу збільшено на 40%. Збільшене фінансування медичні заклади, що надають послуги з лікування цих захворювань, отримають вже з 1 вересня.

Наступного року у лікуванні туберкульозу НСЗУ пропонує запровадити новий пакет медичних послуг для лікування туберкульозу на рівні первинної медичної допомоги. Заклади первинки зможуть підписати з НСЗУ договір на надання допомоги хворим на туберкульоз. Також пропонується збільшити тариф на медичні послуги з лікування туберкульозу принаймні до 33 тис. грн на рік. До тарифу застосовуватимуться коригувальні коефіцієнти за форму та локалізацію туберкульозу.