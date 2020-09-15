В Україні за місяць - понад 1,3 тисячі нових ВІЛ-інфікованих

У серпні в Україні зареєстровано понад 1,3 тисячі нових випадків ВІЛ-інфекції.

Як передає Укрінформ, про це в Фейсбук повідомляє Центр громадського здоров'я.

"У серпні 2020 року в Україні офіційно зареєстровано 1 331 новий випадок ВІЛ-інфекції, у 346 пацієнтів діагностовано СНІД, а 191 людина померла від СНІДу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що серед цих випадків 740 випадків інфікування відбулося гетеросексуальним шляхом, 550 - парентеральним (ін’єкційним), 160 - вертикальним (від матері до дитини), 25 - гомосексуальним, 10 - невідомим шляхом.

У ЦГЗ додали, що в Україні понад 2 500 людей скористалися PrEP для профілактики ВІЛ. Серед них 1 991 чоловік та 552 жінки.

PrEP — доконтактна профілактика, яка запобігає передаванню ВІЛ. Вона рекомендована всім, хто має високий ризик інфікуватися вірусом імунодефіциту людини.

Україна — одна із 68 країн, що запровадили PrEP для профілактики ВІЛ. Національна програма доконтактної профілактики (PrEP) покликана зменшити рівень захворюваності на ВІЛ в Україні.