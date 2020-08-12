За липень в Україні виявили понад 1300 нових випадків ВІЛ, 171 особа померла

Вітчизняні медики протягом липня зареєстрували в Україні 1356 нових випадків інфікування ВІЛ.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбук повідомив Центр громадського здоров'я.

"У липні 2020 року в Україні офіційно зареєстровано 1356 нових випадків ВІЛ-інфекції, у 366 пацієнтів діагностовано СНІД, 171 людина померла від СНІДу", - йдеться у повідомленні.

Водночас, за даними ЦГЗ, охоплення антиретровірусною терапією зросло майже вдвічі (з 56 тис. до 102 тис. осіб), утримання на терапії через 12 і більше місяців від її початку зросло з 69% до 88%.

Зазначається, що у 2020 році ЦГЗ продовжує координувати громадські організації у регіонах, які є основним надавачем послуг. Згідно з бюджетом, цього року виділено понад 207 млн грн на фінансування послуг із профілактики вірусу імунодефіциту людини, догляду і підтримки пацієнтів, що живуть із ВІЛ.