COVID-19, грип і ДТП: Держстат порахував померлих за три місяці

Державна служба статистики опублікувала офіційну інформацію про кількість загиблих від коронавірусу (COVID-19).

Відповідні дані за січень-березень 2020 року з’явилися на сайті відомства.

Держстат повідомив, що за три місяці в Україні померли 149 064 осіб. З них тільки 9 українців померли від COVID-19. Грип і пневмонія спричинила 1974 смерті.

Від інфекційних та паразитарних хвороб померли 2 032 особи, туберкульозу – 892, СНІДу – 860.

Від новоутворень за вказаний період померло 19 711 осіб.

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У відомстві зазначили, що 7083 українців померли з інших причин, не пов’язаними з хворобами: ДТП – 882, утоплення – 220, пожежі – 358, випадкове отруєння (крім алкоголю) – 499, отруєння спиртним – 657, самогубства – 1357 (з них в березні - 488), умисні вбивства – 365.

8 смертей сталося через вагітність, пологи та післяпологовий період.