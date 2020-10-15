Помпео заявив про рішучу підтримку білоруського народу

Помпео заявив про рішучу підтримку білоруського народу

Укрінформ
Сполучені Штати налаштовані рішуче підтримувати білоруський народ, який прагне позбавитися від режиму Олександра Лукашенка та відновити демократію в країні.

З відповідною заявою виступив у середу в Вашингтона глава Державного департаменту США Майк Помпео, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Ми рішуче підтримуємо білоруський народ, який продовжує вимагати відповідальності для білоруських лідерів через придушення демократії", - заявив глава американської дипломатії.

Читайте також: Помпео закликає Вірменію й Азербайджан припинити обстріли

Він нагадав, що Сполучені Штати разом із союзниками з Європейського Союзу і Канадою застосовували санкції проти осіб, відповідальних за фальсифікацію виборів та розгін мирних демонстрацій.

"Ми також повторюємо нашу вимогу негайно звільнити громадянина США Віталія Шклярова", - наголосив Помпео.

Читайте також: США і Литва підтримують жителів Білорусі в боротьбі за демократію - Лінкявічус

Нагадаємо, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації президентських виборів 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Протестувальники заявляють про масштабне підтасовування результатів.

Громадянин США Віталій Шкляров є відомим політтехнологом, який працював, зокрема, у виборчих кампаніях кандидатів у президенти США Барака Обами і Берні Сандерса. Він є уродженцем Гомеля (Білорусь), який отримав вищу освіту в Європі, переїхав до США і там отримав американський паспорт. Шкляров був заарештований у Білорусі напередодні президентських виборів, зараз він продовжує бути під вартою в цій країні.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-