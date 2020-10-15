Помпео заявив про рішучу підтримку білоруського народу

Сполучені Штати налаштовані рішуче підтримувати білоруський народ, який прагне позбавитися від режиму Олександра Лукашенка та відновити демократію в країні.

З відповідною заявою виступив у середу в Вашингтона глава Державного департаменту США Майк Помпео, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Ми рішуче підтримуємо білоруський народ, який продовжує вимагати відповідальності для білоруських лідерів через придушення демократії", - заявив глава американської дипломатії.

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Він нагадав, що Сполучені Штати разом із союзниками з Європейського Союзу і Канадою застосовували санкції проти осіб, відповідальних за фальсифікацію виборів та розгін мирних демонстрацій.

"Ми також повторюємо нашу вимогу негайно звільнити громадянина США Віталія Шклярова", - наголосив Помпео.

Нагадаємо, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації президентських виборів 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Протестувальники заявляють про масштабне підтасовування результатів.

Громадянин США Віталій Шкляров є відомим політтехнологом, який працював, зокрема, у виборчих кампаніях кандидатів у президенти США Барака Обами і Берні Сандерса. Він є уродженцем Гомеля (Білорусь), який отримав вищу освіту в Європі, переїхав до США і там отримав американський паспорт. Шкляров був заарештований у Білорусі напередодні президентських виборів, зараз він продовжує бути під вартою в цій країні.