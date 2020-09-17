США і Литва підтримують жителів Білорусі в боротьбі за демократію - Лінкявічус

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус заявив, що США і Литва підтримують жителів Білорусі, які борються за демократію.

Про це він написав у Твіттері після зустрічі з держсекретарем США Майком Помпео.

«Ми продовжуємо зміцнювати стратегічне партнерство. Я подякував за надзвичайно важливу роль США у забезпеченні безпеки Литви і всього регіону. Ми також підтримуємо білоруський народ в його боротьбі за демократію», - написав Лінкявічус.

У свою чергу представниця Держдепартаменту США Морган Ортагус зазначила, що Помпео вдячний Литві за її керівну роль у підтримці незалежності й територіальної цілісності Білорусі, а також демократичних прав її жителів.

Пізніше Лінкявічус повідомив, що у нього відбулася зустріч з членами Палати представників США від Республіканської партії, які входять в «Балтійський кокус». «У мене відбулася дружня і продуктивна зустріч з лідерами "House Baltic Caucus"- моїм давнім другом Джоном Шимкусом і Доном Беконом. Особливу увагу приділили зміцненню зв'язків між Литвою і США, а також нещодавнім подіям у Білорусі і підтримці білоруського народу», - написав Лінкявічус.

Як повідомлялося, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після погроз Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Силові органи продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримувати протестувальників. З початку демонстрацій, за даними опозиції, затримано більш як 10 тис. осіб, кілька людей загинули.

ЄС не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.