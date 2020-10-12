Опозицію Білорусі включили до шортлиста номінантів на премію Сахарова

Члени комітетів Європарламенту із закордонних справ та розвитку у співпраці з комітетом із прав людини визначили список із трьох номінантів на премію імені Андрія Сахарова 2020 року.

Відео оголошення списку розміщено на мультимедійному порталі Євросоюзу, повідомляє Укрінформ.

«Три кандидати відібрані для отримання премії Сахарова у 2020 році. Перша в алфавітному порядку - демократична опозиція Білорусі… Вона представлена Координаційною радою, включаючи головного кандидата на посаду президента Світлану Тихановську, лауреата Нобелівської премії Світлану Алексієвич, інших важливих політичних особистостей і активістів», - повідомив голова комітету Європарламенту із закордонних справ Девід Макалістер.

Другим номінантом стала екологічна активістка та правозахисниця з Гондурасу Берта Касерес, яку було вбито у березні 2016 року за відстоювання прав корінного народу.

Третім кандидатом став Наджиб Муса Міхаєл, архієпископ міста Мосул (Ірак), який організував евакуацію сирійських християн та представників національних меншин до Іракського Курдистану. Він також зберіг більше ніж 800 історичних манускриптів 14-19 століть, виявив мужність у відстоюванні прав людини та у збереженні від руйнації культурної спадщини Іраку.

Премію «За свободу думки» імені Андрія Сахарова Європарламент присуджує з 1988 року особам і організаціям, які захищають права людини та основні свободи. Церемонія нагородження відбувається щорічно в ЄП.

У 2019 році премію отримав правозахисник Ільхам Тохті, який виступає за права уйгурів на території Китаю. А в 2018-му лауреатом став український режисер Олег Сенцов, який на момент вручення перебував у російській вязниці.

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