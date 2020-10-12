ЄС продовжив санкції проти Росії у справі Скрипалів

Рада ЄС продовжила на рік санкції через застосування хімічної зброї, введені, зокрема у справі про отруєння Скрипалів у Солсбері.

Про це повідомляється на сайті Ради ЄС, передає Укрінформ.

"Сьогодні Рада (ЄС – ред.) вирішила продовжити режим санкцій, що дозволяє ЄС вводити обмежувальні заходи щодо осіб та суб’єктів, які займаються розробкою та використанням хімічної зброї, на один рік, до 16 жовтня 2021 року", - йдеться у заяві.

Як зазначається, зараз обмежувальні заходи застосовуються до дев'яти осіб. П'ять із них пов'язані із хімічними нападами у Сирії, а чотири - причетні до нападу в Солсбері з використанням токсичної нервово-паралітичної речовини "Новічок". Також до санкційного списку входить одна організація – Центр наукових досліджень (SSRC), основний орган сирійського режиму з розробки хімічної зброї.

Обмежувальні заходи включають заборону на в’їзд до ЄС та заморожування активів фізичних і юридичних осіб.

Як повідомляв Укрінформ, 4 березня 2018 року ексофіцер ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були знайдені непритомними в британському Солсбері і госпіталізовані з отруєнням невідомою речовиною. Тогочасний прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей пізніше заявила, що Скрипалі були отруєні нервово-паралітичною речовиною "Новічок" (А-234), розробленою в СРСР.

Лондон назвав виконавцями замаху на Скрипалів російських громадян Олександра Петрова і Руслана Боширова, які є, за твердженням британських спецслужб, агентами ГРУ. Пізніше ЗМІ повідомили, що під іменами Боширова і Петрова маскуються співробітники ГРУ Анатолій Чепіга і Олександр Мішкін.