Британія розслідує роль РФ у смерті жінки при отруєнні "Новічком"

Суд у Великій Британії може розслідувати питання можливої відповідальності Росії за смерть британської громадянки Дон Стерджесс в результаті замаху на Скрипалів у 2018 році в Солсбері.

Про це повідомляє The Guardian.

"Роль, яку російська держава зіграла в смерті жінки при отруєннях "Новічком" в Вілтширі, може бути розглянута у британському суді», - йдеться у повідомленні.

Родичі померлої Дон Стерджесс звернулися до суду з проханням розслідувати, хто саме віддав наказ про отруєння Сергія і Юлії Скрипалів у Солсбері у 2018 році.

Вони оскаржили рішення коронера Девіда Рідлі про те, що розслідування зачіпатиме тільки діяльність агентів, які влаштували замах на Скрипалів.

"Ми хочемо дізнатися правду про те, що сталося з Дон. Це не тільки для сім'ї. Ми вважаємо, що в інтересах суспільства дізнатися якомога більше», - заявив батько Стерджесс.

Після дводенного розгляду суд скасував рішення коронера, прийшовши до висновку, що у цій справі існує «гостре й очевидне суспільне занепокоєння» і необхідність розглянути більш широкі обставини замаху, зокрема і можливу роль в цьому Кремля.

Як повідомляв Укрінформ, 5 березня 2018 року колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію знайшли непритомними у британському місті Солсбері та госпіталізували з отруєнням невідомою речовиною, яку згодом ідентифікували як нервово-паралітичний реагент «Новічок» російського походження.

Пізніше, 30 червня, сталося отруєння «новічком» двох осіб у сусідньому місті Еймсбері. Мати трьох дітей Дон Стерджесс померла, її партнер-45-річний Чарлі Роулі вижив.

Фото: Facebook / Дон Стерджесс