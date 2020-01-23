У Болгарії звинуватили трьох росіян у спробі вбивства “Новічком”

Генеральна прокуратура Болгарії оголосила підозру трьом росіянам за спробу вбивства власника заводу з виготовлення зброї Еміліана Гебрева та ще двох людей.

Про це повідомляє The Sofia Globe з посиланням на заяву відомства.

“Генеральна прокуратура Болгарії оголосила підозру трьом росіянам за спробу вбивства власника заводу з виготовлення зброї Dunarit Еміліана Гебрева та ще двох людей”, - йдеться у повідомленні.

За словами прокуратури, троє росіян у період з 28 квітня 2015 року до 4 травня 2015 року намагалися вбити зазначених людей невстановленою фосфорно-органічною речовиною.

Прокуратура Софії вже видала міжнародний ордер на арешт росіян з подальшою їх екстрадицією до Болгарії.

Зазначається, що саме розслідування спроби отруєння Гебрева, його сина та бізнес-партнера було повторно відкрито наприкінці 2018 року через підозру використання речовини типу “Новічок”, який, в свою чергу, був використаний під час отруєння Скрипалів у британському Солсбері.

Як повідомлялося, Болгарія розпочала розслідування можливого зв'язку між отруєнням колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля у Британії в 2018 році і отруєнням у 2015 році в Софії бізнесмена Еміліана Гебрева.

4 березня 2018 року офіцер ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були знайдені непритомними у британському Солсбері і госпіталізовані з отруєнням невідомою речовиною, яку згодом ідентифікували як нервовий реагент «Новічок» російського походження.

Еміліан Гебрев – відомий в Болгарії бізнесмен, власник компанії «Дунарит» та одного із збройових заводів. Він вважає, що був отруєний через інтерес Росії до його збройового заводу.