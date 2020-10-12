На виборах до Сейму Литви лідирує опозиція

За попередніми підсумками першого туру парламентських виборів у Литві майже чверть голосів набирає партія "Союз Вітчизни - Християнські демократи Литви".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє DW.

За даними підрахунку 85% бюлетенів, лідирують опозиційні консерватори - партія "Союз Вітчизни - Християнські демократи Литви", Ця політсила набирає 23,2% голосів виборців. У владного Союзу селян і "зелених" Литви поки що 18,3%.

Далі йдуть Партія праці з попереднім результатом 10,5% і Соціал-демократична партія Литви, у якої 9,7%.

Зазначається, що п'ятивідсотковий бар'єр також долають Партія свободи, яка вперше бере участь у виборах, і опозиційний Союз лібералів. Литовська соціал-демократична партія праці, що належить до чинної урядової коаліції, поки не проходить цей рубіж - як і решта 10 партій, допущених до голосування.

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Як уточнює DW, результати можуть бути скориговані після підрахунку всіх бюлетенів у великих містах. Остаточні підсумки першого туру мають оголосити вже сьогодні.

У литовському Сеймі 141 депутат, нагадує агентство. Перший тур виборів визначає, кому дістануться 70 місць за партійними списками. Другий тур в одномандатних округах пройде 25 жовтня.