Литва обирає парламент

У Литві у неділю, 11 жовтня, проходить голосування на парламентських виборах.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на DW.

Виборчі дільниці у Литві відкрилися о 7 годині і працюватимуть до 20 години за місцевим часом. Через епідемію коронавірусу виборці можуть заходити на дільниці лише у масках і зі своїми ручками. Всього у Литві налічується близько двох з половиною мільйонів виборців. Також окремий виборчий округ був вперше сформований для громадян Литви, які живуть за кордоном.

За даними Центральної виборчої комісії, близько 7,3 відсотка людей вже проголосували достроково, 5-8 жовтня. Крім звичайних виборчих дільниць, громадяни також могли проголосувати на мобільній дільниці, не виходячи з автомобіля. Другий тур виборів в одномандатних округах пройде 25 жовтня.

Як зазначається, виборці мають обрати 141 представника нового Сейму. З них 70 за партійними списками і 71 за мажоритарною системою (одномандатними округами).

За прогнозами, жодна з 17 партій не отримає абсолютної більшості. Згідно з опитуваннями, основна конкуренція очікується між правлячим "Союзом селян і зелених Литви" та опозиційною силою "Союз Вітчизни - Литовські християнські демократи". Оглядачі прогнозують, що три або чотири інші партії також зможуть отримати місця у Сеймі.

Парламент Литви обирається строком на чотири роки. Планується, що перше засідання парламенту нового скликання відбудеться в середині листопада.