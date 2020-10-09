Вибори мають бути організовані з урахуванням рекомендацій МОЗ – Данілов

Влада в регіонах повинна забезпечити додаткові місця для розміщення хворих на коронавірус, а виборчий процес під час місцевих виборів має бути організований з урахування рекомендацій МОЗ.

Як передає Укрінформ, про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в рамках селекторної наради під керівництвом Прем’єр-міністра України Дмитра Шмигаля з приводу запобігання поширенню COVID-19, повідомляє пресслужба Радбезу.

«Секретар РНБО України акцентував увагу голів ОДА на необхідності вивчення питання щодо можливості забезпечення додаткових місць для розміщення хворих на коронавірусну хворобу в регіонах, де кількість інфікованих найбільша. Секретар РНБО України також акцентував, що виборчий процес і голосування на місцевих виборах 25 жовтня ц.р. мають бути організовані з урахуванням усіх рекомендацій МОЗ», - йдеться в повідомленні пресслужби.

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Зазначається, що рішення про проведення селекторних нарад з головами ОДА ухвалено у зв’язку зі значним зростанням показників захворюваності на коронавірус. Така комунікація допоможе коригувати стратегію протидії епідемії відповідно до ситуації та координувати зусилля органів влади.

Данілов зауважив на прогнозованому зростанні кількості нових випадків інфікування в умовах масового недотримання профілактичних заходів безпеки, і серед першочергових заходів назвав проведення активної роз’яснювальної кампанії щодо необхідності профілактики захворювання на COVID-19.

За інформацією пресслужби, такі селекторні наради під головуванням Прем’єр-міністра за участю секретаря РНБО проводитимуться в регулярному режимі тричі на тиждень.

Як повідомляв Укрінформ, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль провів нараду з головами державних обласних адміністрацій за участі секретаря РНБО Олексія Данілова щодо ситуації з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Прем’єр-міністр заслухав очільників ОДА щодо епідемічної ситуації в областях. А також доручив заступнику міністра охорони здоров’я — головному державному санітарному лікарю Віктору Ляшку та головам облдержадміністрацій поставити на особистий контроль роботу гарячих ліній.

За підсумками наради Шмигаль також доручив Міністерству охорони здоров’я задля збільшення кількості ліжкомісць опрацювати питання щодо можливого залучення відомчих лікарень та установ Національної академії наук.