Працівники барів у Шотландії повели «крижану» акцію проти посилення карантину

Працівники барів і ресторанів насипали купи льоду перед будівлею парламенту Шотландії в Единбурзі на знак протесту проти того, що їх змушують закритися через карантин.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BВС.

Демонстрації також пройшли у місті Глазго - після того, як пабам у центральній частині Шотландії було наказано закритися на 16 днів.

Карантинні обмеження анонсовано в рамках нових правил шотландського уряду, спрямованих на протидію поширення коронавірусу, оскільки епідеміологічна ситуація погіршується по всій Великій Британії.

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Як очікується бари й ресторани в Шотландії будуть закриті до 25 жовтня, а поки що вони все ще можуть працювати на винос.

Також повідомляється, що місцевий уряд передбачив пакет підтримки в розмірі 40 мільйонів фунтів стерлінгів для підприємств, змушених закритися через карантинні обмеження.

Фото: BBC