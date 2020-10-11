Працівники барів у Шотландії повели «крижану» акцію проти посилення карантину
Укрінформ
Працівники барів і ресторанів насипали купи льоду перед будівлею парламенту Шотландії в Единбурзі на знак протесту проти того, що їх змушують закритися через карантин.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє BВС.
Демонстрації також пройшли у місті Глазго - після того, як пабам у центральній частині Шотландії було наказано закритися на 16 днів.
Карантинні обмеження анонсовано в рамках нових правил шотландського уряду, спрямованих на протидію поширення коронавірусу, оскільки епідеміологічна ситуація погіршується по всій Великій Британії.
Як очікується бари й ресторани в Шотландії будуть закриті до 25 жовтня, а поки що вони все ще можуть працювати на винос.
Також повідомляється, що місцевий уряд передбачив пакет підтримки в розмірі 40 мільйонів фунтів стерлінгів для підприємств, змушених закритися через карантинні обмеження.
Фото: BBC