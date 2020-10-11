Поліція Берліна готова проводити нічні спецрейди проти порушників карантину
Як передає Укрінформ, про це повідомляє DW.
У межах боротьби з поширенням коронавірусу влада Берліна запровадила з 10 жовтня заборону на роботу вночі барів та ресторанів. Ці заклади повинні бути зачиненими з 23.00 до 6.00.
Як зазначається, такі обмеження діятимуть принаймні до 31 жовтня. Також запроваджується обмеження на роботу у цей час для більшості магазинів. Винятком лишаються аптеки й АЗС. Хоча і тут буде діяти заборона на продаж алкоголю.
"Зараз не час для вечірок", - наводить DW слова мера Берліна Міхаеля Мюллера.
Утім, за повідомленнями місцевих ЗМІ, у першу ніч обмежень не всі заклади припинили роботу. Поліції довелося закривати деякі ресторани і паби, які продовжили працювати після 23.00. Правоохоронці уточнили, що ці заходи відбувалися в рамках звичайного чергування на вулицях, але в разі потреби буде організовано спеціальні рейди проти порушників.
Як повідомлялося, система охорони здоров’я ФРН готується до другої хвилі пандемії. З наступного тижня для тих, хто повертається із зон ризику передбачено обов’язковий карантин, припинити який можна, здавши тест, але не раніше ніж через 5 днів після в’їзду в Німеччину.
Нині у ФРН проводиться 1,1-1,2 млн тестів на тиждень, з них близько 10% виявляються позитивними.