У Чехії рекордні COVID-показники – відсьогодні посилили карантин

У Чехії с початку тижня втретє встановлено рекорд кількості нових заражень – 5 394 за минулу добу, загальна кількість тих, у кого було підтверджено COVID-19 з початку пандемії, сягнула в республіці 100 757.

Міністр охорони здоров'я Роман Примула анонсував нові обмеження на додаток до тих, які було оголошено з понеділка разом з введенням у дію надзвичайного стану, повідомляє Укрінформ.

Уже від п’ятниці, 9 жовтня, до торгових центрів, магазинів і заклади обслуговування (за винятком підприємств громадського харчування) можна заходити лише групами з 2 осіб. Причому якщо йдеться про родину, то діти до 15 років можуть перебувати в магазині лише з одним з батьків.

За столиками у закладах харчування можуть сидіти по 4 особи (раніше 6). Також заборонено надавати у таких закладах бездротовий Інтернет. Працювати ресторани та кафе зможуть лише до 20.00.

З понеділка, попередньо на 2 тижні, закриваються всі заклади культури, скасовуються всі спортивні (включно професійні змагання) та культурні заходи. Будуть закриті спортивні майданчики, фітнес-центри або басейни.

Через зростання кількості пацієнтів у лікарнях (1 747 людини станом на 9 жовтня проти 1 563 напередодні) Примула припускає, що в майбутньому деякі пацієнти з неважким перебігом COVID-19 зможуть переїхати із лікарень до готелів.

За даними Міністерства охорони здоров’я ЧР, на цьому тижні три дні підряд кількість заражених збільшувалися. За останню добу померло 40 людей, загальне число жертв COVID-19 у країні з населенням 10,5 млн становить 869.