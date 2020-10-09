Тихановській вручили GLOBSEC-2020 «за роль лідера і самопожертву»

На міжнародній конференції з питань європейської безпеки GLOBSEC-2020 у Братиславі лідер опозиції Білорусі Світлана Тихановська отримала нагороду.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється в її телеграм-каналі.

«Світлана Тихановська отримала нагороду GLOBSEC-2020 за те, що взяла на себе роль лідера і за самопожертву. Ця нагорода вручена Світлані як представнику всього білоруського народу, який бореться за свою свободу», - йдеться в публікації.

Нагороду GLOBSEC-2020 Тихановській вручив колишній міністр закордонних справ Словаччини Павел Демеш.

Як повідомлялося, в Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Олександр Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «вступив» на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

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Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано більш як 12 тис. осіб, декілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результатів президентських виборів у Білорусі та вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.