Президент Європарламенту вдруге пішов на карантинні самообмеження

Президент Європейського парламенту Девід Сассолі відсьогодні пішов на самоізоляцію після контакту з інфікованою коронавірусом людиною.

Як повідомляє Укрінформ, таку інформацію він оприлюднив у Tвітері.

«Я щойно був у контакті з одним із моїх штатних працівників, який сьогодні отримав позитивний тест на COVID-19. Зі мною все гаразд, в мене немає жодних симптомів. Відповідно до правил, я буду знаходитися у самоізоляції на період здійснення необхідних перевірок», - написав Сассолі.

I was recently in contact with a member of my staff who today tested positive for COVID-19. I am fine and have no symptoms. In accordance with the rules, I’ll be self-isolating for the required period to carry out the necessary checks. — David Sassoli (@EP_President) October 8, 2020

Як повідомляв Укрінформ, до цього президент Європарламенту провів 14 днів на карантині з 10 березня 2020 року, після повернення до Брюсселя з Італії, всю територію якої уряд тоді оголосив «захищеною зоною» у зв’язку із різким сплеском коронавірусу.

Фото: Michel Christen / primorske.si