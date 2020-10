Президент Європарламенту вдруге пішов на карантинні самообмеження

Як повідомляє Укрінформ, таку інформацію він оприлюднив у Tвітері.

«Я щойно був у контакті з одним із моїх штатних працівників, який сьогодні отримав позитивний тест на COVID-19. Зі мною все гаразд, в мене немає жодних симптомів. Відповідно до правил, я буду знаходитися у самоізоляції на період здійснення необхідних перевірок», - написав Сассолі.

I was recently in contact with a member of my staff who today tested positive for COVID-19. I am fine and have no symptoms. In accordance with the rules, I’ll be self-isolating for the required period to carry out the necessary checks.