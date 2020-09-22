Саміт ЄС відклали - президент Євроради пішов на карантин

Президент Європейської Ради Шарль Мішель оголосив про те, що йде на вимушений карантин у зв’язку із ризиком зараження на коронавірус та про відтермінування Спеціального саміту ЄС, який мав відбутися 24-25 вересня.

Про це у мережі Twitter заявив речник Президента Європейської Ради Баренд Лейтц (Barend Leyts), повідомляє Укрінформ.

«Президент Європарламенту сьогодні дізнався, що офіцер безпеки, з яким він був у контакті на початку тижня, отримав позитивний тест на COVID. Президент регулярно проходить тестування, і вчора його тест був негативним. Поважаючи бельгійські правила, він йде на карантин від сьогодні», - наголосив речник.

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Згодом він додав, що Мішель також вирішив відкласти спеціальну зустріч Європейської Ради, яка була запланована на 24-25 вересня до 1-2 жовтня.

Як вже повідомлялося, спеціальний саміт ЄС мав розглянути питання щодо формування Багаторічної бюджетної перспективи Євросоюзу на 2021-27 роки, економічні заходи протидії коронавірусу та низку важливих міжнародних питань.