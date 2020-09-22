Саміт ЄС відклали - президент Євроради пішов на карантин
Про це у мережі Twitter заявив речник Президента Європейської Ради Баренд Лейтц (Barend Leyts), повідомляє Укрінформ.
«Президент Європарламенту сьогодні дізнався, що офіцер безпеки, з яким він був у контакті на початку тижня, отримав позитивний тест на COVID. Президент регулярно проходить тестування, і вчора його тест був негативним. Поважаючи бельгійські правила, він йде на карантин від сьогодні», - наголосив речник.
Згодом він додав, що Мішель також вирішив відкласти спеціальну зустріч Європейської Ради, яка була запланована на 24-25 вересня до 1-2 жовтня.
Як вже повідомлялося, спеціальний саміт ЄС мав розглянути питання щодо формування Багаторічної бюджетної перспективи Євросоюзу на 2021-27 роки, економічні заходи протидії коронавірусу та низку важливих міжнародних питань.