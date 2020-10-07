Ексофіцер поліції, причетний до вбивства Джорджа Флойда, вийшов під заставу

Ексофіцер поліції, причетний до вбивства Джорджа Флойда, вийшов під заставу

Укрінформ
Колишній офіцер поліції Міннеаполіса Дерек Шовін, якому були висунуті обвинувачення у діях, що призвели до загибелі афроамериканця Джорджа Флойда, випущений із в'язниці під заставу $1 мільйон.

Як повідомляє CNN, це підтвердили у Департаменті виконання покарань штату Міннесота, передає Укрінформ.

"Можу підтвердити, що він (Дерек Шовін – ред.) більше не перебуває під нашим арештом", - заявила речниця Департаменту Сара Фіцджеральд.

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У реєстрі в'язниці, де колишній правоохоронець перебував в утриманні, зазначається, що його звільнили близько 11-ї ранку середи за місцевим часом. Також відомо, що звільнення Шовіна відбулося з певними умовами, хоча в реєстрі вони не уточнюються.

За словами адвоката колишнього правоохоронця, Еріка Нелсона, звільнення відбулося під заставу $1 мільйон.

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Нагадаємо: у липні Дереку Шовіну були висунуті звинувачення у вбивстві 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда під час інциденту, що стався 25 травня. До мережі потрапило відео, як під час затримання офіцер поліції притискає коліном до асфальту шию підозрюваного, а той намагається сказати, що не може дихати. Незабаром Флойд помер у лікарні.

Загибель афроамериканця спричинила масштабні й тривалі протести у Сполучених Штатах.

Фото: picture alliance/D.Joles

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