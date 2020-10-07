Ексофіцер поліції, причетний до вбивства Джорджа Флойда, вийшов під заставу

Колишній офіцер поліції Міннеаполіса Дерек Шовін, якому були висунуті обвинувачення у діях, що призвели до загибелі афроамериканця Джорджа Флойда, випущений із в'язниці під заставу $1 мільйон.

Як повідомляє CNN, це підтвердили у Департаменті виконання покарань штату Міннесота, передає Укрінформ.

"Можу підтвердити, що він (Дерек Шовін – ред.) більше не перебуває під нашим арештом", - заявила речниця Департаменту Сара Фіцджеральд.

Читайте також: У Штатах на тлі протестів масово звільняються поліціянти

У реєстрі в'язниці, де колишній правоохоронець перебував в утриманні, зазначається, що його звільнили близько 11-ї ранку середи за місцевим часом. Також відомо, що звільнення Шовіна відбулося з певними умовами, хоча в реєстрі вони не уточнюються.

За словами адвоката колишнього правоохоронця, Еріка Нелсона, звільнення відбулося під заставу $1 мільйон.

Нагадаємо: у липні Дереку Шовіну були висунуті звинувачення у вбивстві 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда під час інциденту, що стався 25 травня. До мережі потрапило відео, як під час затримання офіцер поліції притискає коліном до асфальту шию підозрюваного, а той намагається сказати, що не може дихати. Незабаром Флойд помер у лікарні.

Загибель афроамериканця спричинила масштабні й тривалі протести у Сполучених Штатах.

Фото: picture alliance/D.Joles