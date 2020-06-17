У Штатах на тлі протестів масово звільняються поліціянти

Співробітники поліції у США йдуть у відставку на тлі протестів, викликаних загибеллю 25 травня афроамериканця Джорджа Флойда.

Про це інформує CNN.

"Оскільки у деяких частинах країни вирують протести, певні поліційні відділи у США стикаються з власною кризою, а деякі офіцери вирішують лишати службу", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, щонайменше семеро поліціянтів звільнилися у Міннеаполісі (штат Міннесота) - місті, де почалися перші протести. За даними представника мерії міста, заяви ще п'яти офіцерів перебувають на розгляді керівництва місцевої поліції.

Ще вісім офіцерів поліції цього місяця звільнилися в Атланті (штат Джорджія) через інцидент, в ході якого 12 червня був застрелений 27-річний афроамериканець Рейшард Брукс. Він отримав вогнепальне поранення у спину під час сутички та нападу на офіцера поліції.

У місті Галландейл-Біч на півдні штату Флорида пішли у відставку десять співробітників особливого підрозділу правоохоронних органів SWAT. Рішення вони пояснили стурбованістю щодо своєї безпеки. Проте з поліції вони не звільнилися.

У Баффало (штат Нью-Йорк) близько 60 офіцерів поліції написали заяви на вихід з групи екстреного реагування департаменту поліції.

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Причиною рішення стало тимчасове усунення двох поліціянтів, які штовхнули на землю літнього протестувальника.

"57 поліціянтів залишили посади через ставлення до двох їхніх колег, які просто виконували наказ", - заявив президент асоціації копів Баффало Джон Еванс.

Як повідомляв Укрінформ, хвиля протестів прокотилася США у зв'язку із загибеллю 25 травня 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда. У мережу потрапило відео, як під час затримання офіцер поліції притискає коліном до асфальту шию підозрюваного, а той намагається сказати, що не може дихати. Невдовзі Флойд помер у лікарні.

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ФБР та прокуратура відкрили справу щодо правомірності дій правоохоронців. Четверо поліціянтів, причетних до інциденту, були звільнені.

Офіцер Дерек Шовін, який фігурує у скандальному відео, був заарештований. Йому висунули обвинувачення у вбивстві.