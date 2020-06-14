Протести у США підтримала легендарна Анджела Девіс

Відома американська правозахисниця часів руху за права ув'язнених 1970-х років Анджела Девіс схвально прокоментувала протести у США, що спалахнули після загибелі Джорджа Флойда.

Про це повідомляє портал Truthout.

"Це незвичайний момент. Я ніколи не стикалася ні з чим подібним до того, що ми зараз переживаємо: визнанням системного расизму, який став очевидним через непропорційну кількість смертей у спільнотах чорношкірих та латиноамериканців", - зазначила 76-річна Девіс.

За її словами, коли спалахнули ці протести, вона згадала про те, як свого часу надихала активістів, котрі вважали, що їхні зусилля не приводять до відчутних результатів.

"Я часто просила їх розглянути дуже довгу траєкторію боротьби чорношкірих за свої права. І найважливіше - це формування нових майданчиків боротьби, які можна передати молодшим поколінням. Але я також говорила, що ніхто не знає, коли умови можуть привести до такої ситуації, як теперішня, за якої швидко змінюється свідомість людей, і ми раптово починаємо рухатися в напрямку радикальних змін", - пояснила Девіс.

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Вона додала: "Інтенсивність демонстрацій не може зберігатися вічно, але ми маємо бути готові перелаштуватися та розв'язувати ці проблеми на різних майданчиках, у тому числі, звісно, виборчих".

Анджела Девіс - американська правозахисниця, діячка міжнародного комуністичного руху - у звязку з чим стала однією з важливих фігур радянської пропаганди. У 1970-х роках вважалася символом руху за права ув'язнених. Була пов'язана з організацією "Чорні пантери".

Як повідомляв Укрінформ, хвиля протестів прокотилася США у зв'язку з загибеллю 25 травня 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда. До інтернету потрапили відеокадри, на яких видно, як під час затримання офіцер поліції притискає коліном до землі шию підозрюваного, а той намагається сказати, що не може дихати. Невдовзі Флойд помер у лікарні.

ФБР та прокуратура відкрили справу щодо правомірності дій правоохоронців. Четверо поліцейських, причетних до інциденту, були звільнені. Офіцер Дерек Шовін, який фігурує у скандальному відео, заарештований. Йому висунули обвинувачення у вбивстві.