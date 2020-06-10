Словник Вебстера змінить визначення поняття "расизм"

Редактори американського словника Merriam-Webster (Вебстера) переглянуть значення поняття "расизм" після листів темношкірої громадянки США Кеннеді Мітчам.

Про це повідомляє AFP.

"Американський словник-довідник Merriam-Webster змінить визначення слова «расизм» за пропозицією молодої темношкірої жінки, яка хотіла, щоб воно краще відображало пригнічення кольорових людей", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Мітчам - нещодавня випускниця університету Дрейка в Айові, зв’язалася з Merriam-Webster, що публікує свої словники з 1847 року, щоб запропонувати оновити значення поняття "расизм".

На цей час словник представляє три визначення слова "расизм": віра в те, що раса є визначальним фактором людських рис і здібностей, і що расові відмінності створюють властиву перевагу певній расі; расові забобони або дискримінація; доктрина або політична програма, заснована на припущенні расизму, покликана виконувати її принципи або політична чи соціальна система, заснована на расизмі.

На думку Мітчам, ці визначення поверхові.

"Я сказала їм, що (словникові легенди - ред) повинні включати, що існують систематичні утиски щодо групи людей. Це не просто: "О, мені хтось не подобається", - сказала вона в коментарі KMS KMOV.

Редактор словника Пітер Соколовський підтвердив AFP, що трактування буде змінено після запиту Мітчам.