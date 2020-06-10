Словник Вебстера змінить визначення поняття

Словник Вебстера змінить визначення поняття "расизм"

Укрінформ
Редактори американського словника Merriam-Webster (Вебстера) переглянуть значення поняття "расизм" після листів темношкірої громадянки США Кеннеді Мітчам.

Про це повідомляє AFP.

"Американський словник-довідник Merriam-Webster змінить визначення слова «расизм» за пропозицією молодої темношкірої жінки, яка хотіла, щоб воно краще відображало пригнічення кольорових людей", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Мітчам - нещодавня випускниця університету Дрейка в Айові, зв’язалася з Merriam-Webster, що публікує свої словники з 1847 року, щоб запропонувати оновити значення поняття "расизм".

На цей час словник представляє три визначення слова "расизм": віра в те, що раса є визначальним фактором людських рис і здібностей, і що расові відмінності створюють властиву перевагу певній расі; расові забобони або дискримінація; доктрина або політична програма, заснована на припущенні расизму, покликана виконувати її принципи або політична чи соціальна система, заснована на расизмі.

На думку Мітчам, ці визначення поверхові.

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"Я сказала їм, що (словникові легенди - ред) повинні включати, що існують систематичні утиски щодо групи людей. Це не просто: "О, мені хтось не подобається", - сказала вона в коментарі KMS KMOV.

Редактор словника Пітер Соколовський підтвердив AFP, що трактування буде змінено після запиту Мітчам.

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