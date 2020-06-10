У США учасники протестів почали трощити статуї Колумба

У Бостоні учасники протестів проти вбивства темношкірого Джорджа Флойда поліцейським, відламали голову статуї Христофора Колумба, мореплавця з Генуї, який відкрив Американський континент у 1451 році.

Про це повідомляє CBC Boston.

«Вночі зі статуї Христофора Колумба у Бостоні знесли голову», - йдеться у повідомленні

Як повідомляє телеканал, також вночі, у місті Річмонд, що в штаті Вірджинія, учасники мітингів повалили статую мореплавця з Генуї й викинули її у річку.

Як відомо, Колумб був одним із перших європейців у Новому Світі, саме йому приписують відкриття Американського континенту. Проте, на думку критиків, саме його подорож до Америки стала початком для трансатлантичної торгівлі рабами. Колумба також критикують за жорстоке поводження й вбивства індіанців - корінного народу США.

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Як повідомляв Укрінформ, хвиля протестів прокотилася в США через смерть 25 травня 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда. В інтернет потрапили відеокадри, на яких видно, як під час затримання офіцер поліції притискає коліном до землі шию підозрюваного, а той намагається сказати, що не може дихати. Невдовзі Флойд помер у лікарні.

ФБР і прокуратура відкрили справу щодо правомірності дій правоохоронців. Четверо поліцейських, причетних до інциденту, були звільнені. Офіцер Дерек Шовін, який фігурує в скандальному відео, був заарештований. Йому пред'явили звинувачення у вбивстві. Пізніше суд призначив йому заставу в $1 мільйон.

Фото: WBZ-TV