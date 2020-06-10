У всіх районах Нью-Йорка з’явиться вулиця під назвою "Black Lives Matter"

Одну з вулиць у кожному районі Нью-Йорка назвуть "Black Lives Matter" (Життя темношкірих важливі) на тлі масових заворушень, викликаних смертю афроамериканця Джорджа Флойда у Міннеаполісі унаслідок жорсткого затримання поліціянтами.

Про це повідомляє New York Post.

"Настав час щось офіційно зробити, щоб представити це місто, щоб продемонструвати силу основного посилу Black Lives Matter", - зазначив міський голова Нью-Йорку Білл де Блазіо.

Мер Нью-Йорку додав, що місто "називатиме вулиці у кожному районі та розмістить вислови на головній вулиці кожного району — одне з яких буде тут біля Ратуші — що Життя темношкірих важливі (Black lives matter)".

Як повідомляв Укрінформ, хвиля протестів прокотилася США у зв'язку із загибеллю 25 травня 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда. В інтернет потрапили відеокадри, на яких видно, як під час затримання офіцер поліції притискає коліном до землі шию підозрюваного, а той намагається сказати, що не може дихати. Невдовзі Флойд помер у лікарні.

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ФБР та прокуратура відкрили справу щодо правомірності дій правоохоронців. Четверо поліціянтів, причетних до інциденту, були звільнені. Офіцер Дерек Шовін, який фігурує у скандальному відео, був заарештований. Йому висунули звинувачення у вбивстві.

Фото: Getty Images