У всіх районах Нью-Йорка з’явиться вулиця під назвою "Black Lives Matter"
Про це повідомляє New York Post.
"Настав час щось офіційно зробити, щоб представити це місто, щоб продемонструвати силу основного посилу Black Lives Matter", - зазначив міський голова Нью-Йорку Білл де Блазіо.
Мер Нью-Йорку додав, що місто "називатиме вулиці у кожному районі та розмістить вислови на головній вулиці кожного району — одне з яких буде тут біля Ратуші — що Життя темношкірих важливі (Black lives matter)".
Як повідомляв Укрінформ, хвиля протестів прокотилася США у зв'язку із загибеллю 25 травня 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда. В інтернет потрапили відеокадри, на яких видно, як під час затримання офіцер поліції притискає коліном до землі шию підозрюваного, а той намагається сказати, що не може дихати. Невдовзі Флойд помер у лікарні.
ФБР та прокуратура відкрили справу щодо правомірності дій правоохоронців. Четверо поліціянтів, причетних до інциденту, були звільнені. Офіцер Дерек Шовін, який фігурує у скандальному відео, був заарештований. Йому висунули звинувачення у вбивстві.
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