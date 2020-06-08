Погромники дискредитують акції протесту - Джонсон

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон засудив учасників масових акцій, які супроводжуються насильством проти поліції, підкресливши, що це дискредитує ідею протесту.

Про це Джонсон написав у Twitter.

«Люди мають право протестувати мирно, дотримуючись соціальної дистанції, але вони не мають права нападати на поліцейських», - зазначив глава британського уряду.

People have a right to protest peacefully & while observing social distancing but they have no right to attack the police. These demonstrations have been subverted by thuggery - and they are a betrayal of the cause they purport to serve. Those responsible will be held to account. — Boris Johnson #StayAlert (@BorisJohnson) June 7, 2020

Джонсон висловив переконання, що демонстрації були дискредитовані погромами. І це стало зрадою справи, яким ці акції покликані служити.

«Причетні до цього будуть притягнуті до відповідальності», - підкреслив Джонсон.

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Як повідомлялося, в ході сутичок після мирної демонстрації руху Black Lives Matter у Лондоні 14 офіцерів поліції отримали поранення.

Комісар поліції Лондона Крессіда Дік назвала напади на правоохоронців «шокуючими й абсолютно неприпустимими».