У США під час протестів сталося майже 300 нападів на журналістів
Про це свідчать дані U. S. Press Freedom Tracker.
За даними правозахисної організації, протягом періоду з 26 травня по 3 червня було зареєстровано 279 інцидентів. У 45 випадках журналістів затримували правоохоронці, у 40 випадках було пошкоджено обладнання або приміщення, що належать ЗМІ.
При цьому зафіксовано 149 нападів на медіапрацівників з боку співробітників правоохоронних органів. Підтверджено 67 випадків застосування фізичної сили, з них 42 з боку поліцейських, 40 випадків застосування сльозогінного газу, 23 випадки нападу із застосуванням перцевого спрею, 69 нападів з використанням гумових куль.
Як повідомляв Укрінформ, 46-річний афроамериканець Джордж Флойд загинув 25 травня у Міннеаполісі відразу після того, як його затримали при спробі розплатитися у місцевій крамниці банкнотою, яку продавці вважали фальшивою.
Один з поліцейських притиснув його до асфальту, надавивши коліном на горло. Флойд помер від удушення.
Відразу після інциденту у багатьох американських містах спалахнули вуличні протести з погромами та актами вандалізму, що тривають досі.
Фото: АА