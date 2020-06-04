У США під час протестів сталося майже 300 нападів на журналістів

Протягом масових заворушень у США у зв'язку з загибеллю афроамериканця Джорджа Флойда сталося щонайменше 279 нападів на журналістів.

Про це свідчать дані U. S. Press Freedom Tracker.

За даними правозахисної організації, протягом періоду з 26 травня по 3 червня було зареєстровано 279 інцидентів. У 45 випадках журналістів затримували правоохоронці, у 40 випадках було пошкоджено обладнання або приміщення, що належать ЗМІ.

При цьому зафіксовано 149 нападів на медіапрацівників з боку співробітників правоохоронних органів. Підтверджено 67 випадків застосування фізичної сили, з них 42 з боку поліцейських, 40 випадків застосування сльозогінного газу, 23 випадки нападу із застосуванням перцевого спрею, 69 нападів з використанням гумових куль.

Як повідомляв Укрінформ, 46-річний афроамериканець Джордж Флойд загинув 25 травня у Міннеаполісі відразу після того, як його затримали при спробі розплатитися у місцевій крамниці банкнотою, яку продавці вважали фальшивою.

Один з поліцейських притиснув його до асфальту, надавивши коліном на горло. Флойд помер від удушення.

Відразу після інциденту у багатьох американських містах спалахнули вуличні протести з погромами та актами вандалізму, що тривають досі.

Фото: АА