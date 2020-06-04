Протести у Нью-Йорку: двоє копів отримали вогнепальні поранення, один - ножові

Під час вчорашніх вечірніх заворушень у Нью-Йорку, двоє правоохоронців отримали вогнепальні поранення, один - ножові.

Про це повідомляє міське відділення ФБР у Twitter.

"Унаслідок боягузливих нападів на співробітників міського відділу поліції вчора ввечері, один з офіцерів зазнав ножового поранення, а двоє інших - вогнепальних. Співробітники ФБР залучені до розслідування. Ми реагуватимемо так, ніби напад скоїли на наших співробітників, і ми застосуємо всі можливі законні важелі для того, щоб нападники не уникнули покарання", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 46-річний афроамериканець Джордж Флойд загинув 25 травня у Міннеаполісі відразу після того, як його затримали при спробі розплатитися у місцевій крамниці банкнотою, яку продавці вважали фальшивою.

Один з поліцейських притиснув його до асфальту, надавивши коліном на горло. Флойд заявляв, що не може дихати, після чого йому викликали швидку допомогу.

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Пізніше чоловік помер у лікарні. Відразу після інциденту у багатьох американських містах спалахнули вуличні протести з погромами та актами вандалізму, нападами на поліцейських, що тривають досі.

Фото: William C. Lopez/NY Post